Владимир СОЦ: «Наш труд – забота о продовольственной безопасности страны»

Владимир СОЦ, директор ОАО «Вульковский рассвет»:

– Послание Президента Республики Беларусь к народу и парламенту – очень важное событие для всей страны. Все сказанное касается каждого из нас, независимо от профессии и рода деятельности.

У нас сильный руководитель. Александр Григорьевич действует грамотно, сумел обезопасить и защитить белорусское государство от угроз извне, призывает вместе отстаивать суверенитет, быть бдительными, готовыми защищать свою семью, свою родину.

Президент отметил, что на местах каждый должен делать все возможное для развития страны, улучшения жизни народа. Занимаясь сельским хозяйством, мы заботимся о продовольственной безопасности. За прошлый год смогли увеличить показатели в животноводческой отрасли. Это мясо, молоко и молочные продукты, которые после переработки поступают в наши магазины. Главное – их качество, и над этим вопросом мы постоянно работаем. Выращивание зерновых культур – это хлеб, святая задача, важность и значимость которой остается неизменной. Достижение высоких результатов возможно при соблюдении технологических регламентов и производственной дисциплины, на что и делается упор. Природа всегда испытывает аграриев на прочность, но мы стараемся выстоять и преодолеть трудности. Это получается, благодаря сплоченности коллектива, общему стремлению к трудовым победам.

Много внимания на собрании заострялось на необходимости наведения порядка на земле, благоустройстве территорий. Да, мы должны делать в этом направлении все возможное, ведь достижения со временем перейдут к детям и внукам. Возделанные поля, цветущие сады, ухоженные дворы, парки, водоемы и обочины дорог – неотъемлемая часть нашей жизни. Заботясь о чистоте на своем подворье и рабочем месте, человек вносит посильный вклад в общее дело создания красивой и процветающей страны. Ведь все начинается с малого.

Президент сказал, что главный принцип нашей политики – социальная справедливость, забота о людях. У себя мы стараемся оказывать всевозможную поддержку труженикам. Это улучшение условий на рабочих местах, соблюдение техники безопасности, материальные поощрения.

Главное, что есть стабильность, уверенность в завтрашнем дне, возможность развиваться, идти к новым достижениям. Ради этого мы трудимся на родной земле, стремимся создать комфортные условия для людей, сохранить мир и спокойствие в своей любимой и прекрасной Беларуси!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram