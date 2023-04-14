Владу Ковбе из Бреста ввели самый дорогой препарат в мире Золгенсма

Владу Ковбе из Бреста, родившемуся с редким генетическим заболеванием, ввели самый дорогой препарат в мире – «Золгенсма». На спасение ребенка жертвовали неравнодушные белорусы со всей страны, а основную часть суммы – 1,6 млн долларов – перечислила компания «BREMOR», рассказали в семье. Об этом сообщил телеграмм-канал #1регион.

История Влада – одна из самых известных в Беларуси. После рождения мальчик начал слабеть не сразу, первое время был активным. Но на втором месяце движения замедлились: ребенок стал вялым, плохо глотал, а ручки при смене пеленок оставались без движения. Его отец тогда переболел ковидом, но у младенца симптомов коронавируса не наблюдали.

Диагноз врачей был неутешительным – спинальная мышечная атрофия (СМА 1-го типа). Это редкое генетическое заболевание, когда погибают двигательные нейроны спинного мозга.

Семье удалось собрать 268 тысяч долларов. Помогали все: коллеги из группы компаний «SANTA», СМИ, блогеры, волонтеры, просто неравнодушные люди. Но до финальной суммы было далеко. Благотворительный сбор закрыла «BREMOR», где отец Влада работает наладчиком оборудования. На спасение ребенка компания перечислила 1,6 млн долларов.

Самый дорогой укол малышу вводили в течение часа в реанимации под контролем медиков РНПЦ «Мать и дитя». Врачи отметили, что процедура прошла успешно. Сейчас Влад находится в больнице под наблюдением врачей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram