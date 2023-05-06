Внесение сведений в AITS. Госконтроль проверил сельхозорганизации в Брестской области

Обязательным условием обеспечения надежных и безопасных цепочек поставок продуктов питания, достоверных сведений о животных (стадах) является необходимость создания единых правил их идентификации, регистрации и прослеживаемости. Для достижения данных целей в Республике Беларусь был принят соответствующий Закон от 15.07.2015 № 287-З и создана государственная информационная автоматизированная система AITS.

Система применяется в сельском хозяйстве для регистрации владельцев животных всех форм собственности, животноводческих объектов и непосредственно животных.

Владельцы животного (стада) должны внести информацию в соответствующий реестр в определенные законодательством сроки самостоятельно посредством удаленного доступа к государственной информационной системе или на договорной основе с государственным учреждением «Центр информационных систем в животноводстве».

Однако, как показал мониторинг, проведенный Пинским межрайонным комитетом государственного контроля, ряд сельхозорганизаций Ивановского, Лунинецкого и Столинского районов не обеспечили соблюдение требования действующего законодательства.

Так, в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года были установлены факты недостоверности либо несвоевременности внесения сведений в информационную систему AITS ОАО «Бакуново» и УП «Ляховичское-Агро» Ивановского района, КСУП «Велута», ОАО «Лунинский», СУП «Агро Лобчанское» Лунинецкого района, а также СПК «Федорский», КСУП «Бережное», КСУП «Рухчанский», ОАО «Полесье ОБМ», ОАО «Новая Припять» и ОАО «Коротичи» Столинского района. В адрес сельхозорганизаций направлены соответствующие рекомендации об устранении нарушений.

Следует отметить, что согласно статье 16.45 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях нарушение порядка идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных (стад) влечет наложение штрафа в размере до двух базовых величин.

Заместитель председателя Пинского МКГК Н.С.Юхневич