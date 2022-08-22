«Внимание — дети!» Не забудьте включить ближний свет фар!

В Беларуси с 25 августа по 5 сентября пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!»

В этот период в светлое время суток водители должны ездить с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.

За нарушение правил пользования внешними световыми приборами предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до трех базовых величин.

Особое внимание сотрудники ГАИ будут уделять соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.