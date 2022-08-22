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«Внимание — дети!» Не забудьте включить ближний свет фар!

22.08.2022
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В Беларуси с 25 августа по 5 сентября пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!»
В этот период в светлое время суток водители должны ездить с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.

За нарушение правил пользования внешними световыми приборами предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до трех базовых величин.

Особое внимание сотрудники ГАИ будут уделять соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

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