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Внимание! Изменение в движении поездов по станции Лунинец 24 и 25 октября
Поезда региональных линий эконом-класса:
24 октября ЛУНИНЕЦ – БРЕСТ – ЛУНИНЕЦ, отправлением в 9.50 и прибытием в 13.53, следуют до станции Пинск;
ЛУНИНЕЦ – ЖИТКОВИЧИ отправлением в 12.19 и МИКАШЕВИЧИ – ЛУНИНЕЦ прибытием в 13.50 отменены;
ЖИТКОВИЧИ – ЛУНИНЕЦ прибытием в 16.43 следует сообщением МИКАШЕВИЧИ – ЛУНИНЕЦ;
25 октября в расписании движения поезда ЛУНИНЕЦ – БРЕСТ будет новое время отправления и прибытия. Обращайтесь по телефону 105.