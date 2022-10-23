Внимание! Изменение в движении поездов по станции Лунинец 24 и 25 октября

Поезда региональных линий эконом-класса:

24 октября ЛУНИНЕЦ – БРЕСТ – ЛУНИНЕЦ, отправлением в 9.50 и прибытием в 13.53, следуют до станции Пинск;

ЛУНИНЕЦ – ЖИТКОВИЧИ отправлением в 12.19 и МИКАШЕВИЧИ – ЛУНИНЕЦ прибытием в 13.50 отменены;

ЖИТКОВИЧИ – ЛУНИНЕЦ прибытием в 16.43 следует сообщением МИКАШЕВИЧИ – ЛУНИНЕЦ;

25 октября в расписании движения поезда ЛУНИНЕЦ – БРЕСТ будет новое время отправления и прибытия. Обращайтесь по телефону 105.