Внимание, пешеход! Люди гибнут на дорогах в Лунинецком районе

На территории Лунинецкого района с 26 по 29 сентября проводится профилактическая акция «Внимание, пешеход! «

С начала года в районе произошло 12 ДТП, 5 человек погибло, 14 получили травмы. С участием пешеходов зарегистрировано 3 ДТП, 1 человек погиб, 2 ранено.

С учётом сокращения светового дня, неблагоприятных погодных условий необходимо напомнить об использовании в тёмное время суток световозвращающую элементов, двигаться навстречу движения транспортных средств, переходить дорогу в предусмотренных для этого местах и соблюдении Правил проезда пешеходных переходов водителями транспортных средств.

Вступают в силу изменения в ПДД, что касается пешеходов — одно из изменений, наиболее актуальное в осеннюю пору года. Необходимо будет обозначать себя световозвращающими элементами в тёмное время суток и при движении по обочине дорог.

По информации оГАИ Лунинецкого РОВД