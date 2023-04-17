Вниманию владельцев пчелопасек! Работы по химзащите растений в Лунинецком районе!

Вниманию владельцев пчелопасек! ОАО «Вульковский рассвет» сообщает, что НАЧИНАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ.

Просьба к владельцам пчелопасек заранее согласовывать места расположения пасек на территории ОАО «Вульковский рассвет» и сообщить по телефонам: 96-3-98, 96-3-93 номера своих контактных телефонов для дальнейшего оповещения о начале химзащитных работ.

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