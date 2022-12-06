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«Внутренний рынок и экспорт, новые руководители, сердце в ладонях и почему опаздывает автобус?» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 7 декабря

06.12.2022
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Основные темы номера газеты «Лунінецкія навіны» за 7 декабря:

 — Медицина: качество и доступность – для всех

 — О безопасности Беларуси и к чему призывают предатели

 — Камо грядеши? Украина не перестает удивлять и шокировать

 —  Внутренний рынок и экспорт: не посудой единой на “Виктории” и что люди ждут от  Лунинецкого МЗ

 — Молочных потоков истоки в Лунинецком районе

 —  Новыя кіраўнікі устаноў Лунінеччыны

 — Лунінецкі раён: сэрца ў далоньках і маленькія зорачкі

 —  Спадчыннікі радзімазнаўца Мікалая Калінковіча

 — Старт для новых звезд Лунинецкого района и не только

 — Чаму спазняецца аўтобус?

 — «Няма таго, што раньш было»? Фотаздымкі з мінулага Лунінеччыны

 — Прыцягваючы, захапляць культарганізатары раёна

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