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«Внутренний рынок и экспорт, новые руководители, сердце в ладонях и почему опаздывает автобус?» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 7 декабря
Основные темы номера газеты «Лунінецкія навіны» за 7 декабря:
— Медицина: качество и доступность – для всех
— О безопасности Беларуси и к чему призывают предатели
— Камо грядеши? Украина не перестает удивлять и шокировать
— Внутренний рынок и экспорт: не посудой единой на “Виктории” и что люди ждут от Лунинецкого МЗ
— Молочных потоков истоки в Лунинецком районе
— Новыя кіраўнікі устаноў Лунінеччыны
— Лунінецкі раён: сэрца ў далоньках і маленькія зорачкі
— Спадчыннікі радзімазнаўца Мікалая Калінковіча
— Старт для новых звезд Лунинецкого района и не только
— Чаму спазняецца аўтобус?
— «Няма таго, што раньш было»? Фотаздымкі з мінулага Лунінеччыны
— Прыцягваючы, захапляць культарганізатары раёна
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