«Внутренний рынок и экспорт, новые руководители, сердце в ладонях и почему опаздывает автобус?» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 7 декабря

Основные темы номера газеты «Лунінецкія навіны» за 7 декабря:

— Медицина: качество и доступность – для всех

— О безопасности Беларуси и к чему призывают предатели

— Камо грядеши? Украина не перестает удивлять и шокировать

— Внутренний рынок и экспорт: не посудой единой на “Виктории” и что люди ждут от Лунинецкого МЗ

— Молочных потоков истоки в Лунинецком районе

— Новыя кіраўнікі устаноў Лунінеччыны

— Лунінецкі раён: сэрца ў далоньках і маленькія зорачкі

— Спадчыннікі радзімазнаўца Мікалая Калінковіча

— Старт для новых звезд Лунинецкого района и не только

— Чаму спазняецца аўтобус?

— «Няма таго, што раньш было»? Фотаздымкі з мінулага Лунінеччыны

— Прыцягваючы, захапляць культарганізатары раёна

Подписывайтесь на наш канал в Telegram