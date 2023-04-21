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Во всех районах Брестской области ввели ограничение на посещение лесов

21.04.2023
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Во всех районах Брестской области установился высокий класс пожарной опасности, сообщил начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Константин Скребец.

В лесном фонде юго-западного региона повсеместно установился III класс пожарной опасности. «Большой слой сухой травы, «зеленка» еще не пробилась, поэтому очень опасная пожарная обстановка. Решили ввести ограничения на посещение лесов во всех районах области», — сказал Константин Скребец.

В Брестской области в нынешнем году отсчет пожароопасного периода начали с 21 марта. С этого времени лесная охрана приступила к дежурству. В период длинных выходных специалисты перейдут на усиленный режим. «С 22 по 25 апреля планируется, что дежурства будут длиться с 08.00 до 20.00. После окончания выходных будем смотреть по обстановке», — отметил собеседник.

Лесники патрулируют закрепленные за ними обходы, уделяя особое внимание участкам с повышенной пожарной опасностью. В первую очередь под контролем оказываются места отдыха. «Нельзя разводить костры возле водоемов, на торфяниках, под кронами деревьев, в местах с большим количеством сухой растительности. Огонь можно разводить в установленных для этого местах», — подчеркнул Константин Скребец.

В Брестской области в этом сезоне возгораний в лесах не фиксировали. В прошлом году пожароопасный период в регионе начался 9 марта. За год в области произошло 239 лесных пожаров, огонь прошелся по площади 189 га.

belta.by

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