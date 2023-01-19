Вода не прощает ошибок: 6 жителей Лунинецкого района утонули в прошлом году

Январь этого года характеризуется неустойчивой погодой, на водоемах тает лет. ОСВОД информирует и напоминает, что нужно быть предельно внимательными и осторожными у воды.

СПРАВОЧНО. В 2022 году погибло от утопления на воде 6 жителей района, спасен 1 человек. Среди погибших — 5 мужчин и 1 женщина; 4 человека в возрасте 18-59 лет, 2 — старше 60. Обстоятельства: при падении в воду — 4, при купании — 2. Три человека погибли на мелиоративных каналах, 2 — на озере, 1 — в реке. Основной причиной стало нарушение мер безопасности, при этом в состоянии алкогольного опьянения находились 5 человек.

В период оттепели реки и озера особенно опасны, так как с перепадами температур изменяется не только толщина льда, но и его структура, лед резко теряет свою прочность. легко ломается под ногами человека. В связи с этим выход на лёд данный период крайне опасен. Нужно помнить, что в период интенсивного таяния и разрушения выход на лед запрещается пунктом 50 Правилами охраны жизни людей на водах Республики Беларусь.

Уважаемые любители зимней рыбной ловли! От соблюдения мер предосторожности зависит ваша жизнь. Помните, каждому рыбаку необходимо иметь спасательный жилет и исключить употребление спиртных напитков.

Уважаемые родители! Убедительно просим, не оставляйте детей без присмотра взрослых у воды и находитесь от них в шаговой доступности. Постоянно разъясняйте им необходимость обязательного соблюдения мер безопасности.

Людмила Гуторова, председатель Лунинецкой районной организации ОСВОД.