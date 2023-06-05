Вода: поля фильтрации и дождевая канализация в Лунинецком районе

В области водных ресурсов качество поверхностных вод в Лунинецком районе соответствует статусу «хороший» и «отличный», сообщил “Лунінецкім навінам” начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Шкут

Как отметил Александр Васильевич, с целью снижения недостаточно-очищенных сточных вод Лунинецким КУП ВКХ «Водоканал» проведена реконструкция очистных сооружений сточных вод г.Лунинца.

К 2025 году планируется вывод из эксплуатации полей фильтрации ОАО «Лунинецкий молочный завод». В 2022 году разработана предпроектная документация, заключен договор на разработку проекта по реконструкции данных очистных сооружений.

Водозабор осуществляется посредством 163 артезианских скважин.

В г.Микашевичи с целью развития системы дождевой канализации начато строительство сети по ул. Франциска Скорины с выпуском сточных вод в поверхностный водный объект (строительство планируется завершить в 2023 году). В районе 27 водопользователей имеют разрешения на специальное водопользование.

А вот для подземных вод Лунинецкого района характерно высокое содержание железа, обусловленное природными факторами месторасположения.

5 июня – Всемирный день окружающей среды. Указом Президента Республики Беларусь от 02.02 2000 г. №35 этот день объявлен Национальным Днем охраны окружающей среды.

Реализация экологической политики, законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов в Республике Беларусь возложена на Минприроды в качестве ответственного координирующего государственного органа. В районах эта работа возложена на инспекции.

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