МикашевичиНовости районаОбществоЭкология

Водители 22 сентября смогут бесплатно ездить в городских и пригородных автобусах (Лунинецкий район)

20.09.2022
43

«День без автомобиля» — fкция под таким названием ежегодно проводится 22 сентября. Темой этого года определили «Беларусь за чистый воздух!».

Как сообщил «Лунінецкім навінам» начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Шкут, таким образом пытаются привлечь внимание населения к решению экологической проблемы по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами автомобилей.

Присоединиться к акции могут все жители района. Для этого достаточно 22 сентября использовать в качестве средств передвижения общественный транспорт или велосипеды, либо ходить пешком. Руководство автопарка №10 в этот день предоставит возможность бесплатного проезда на городских и пригородных маршрутах при предъявлении водительского удостоверения и технического паспорта на транспортное средство.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В Брестской области начали включать отопление

В Брестской области начали включать отопление

20.09.2022
Photo of «Впереди — газификация Синкевич» Только за полгода в Лунинецком районе использовали 22 миллиона кубометров природного газа

«Впереди — газификация Синкевич» Только за полгода в Лунинецком районе использовали 22 миллиона кубометров природного газа

20.09.2022
Photo of «Ущерб — 390 тысяч рублей!» Приговор бывшей заведующей ювелирного магазина в Лунинце

«Ущерб — 390 тысяч рублей!» Приговор бывшей заведующей ювелирного магазина в Лунинце

20.09.2022
Photo of Заместитель руководителя Лунинецкого района проведёт «прямую телефонную линию»

Заместитель руководителя Лунинецкого района проведёт «прямую телефонную линию»

20.09.2022
Photo of В Лунинецком районе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Лунинецком районе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

20.09.2022
Photo of «За два часа — 300 покупателей!» В Вульке 2, напротив Паяра, открылся новый магазин (Лунинецкий район)

«За два часа — 300 покупателей!» В Вульке 2, напротив Паяра, открылся новый магазин (Лунинецкий район)

19.09.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть