Водители 22 сентября смогут бесплатно ездить в городских и пригородных автобусах (Лунинецкий район)

«День без автомобиля» — fкция под таким названием ежегодно проводится 22 сентября. Темой этого года определили «Беларусь за чистый воздух!».

Как сообщил «Лунінецкім навінам» начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Шкут, таким образом пытаются привлечь внимание населения к решению экологической проблемы по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами автомобилей.

Присоединиться к акции могут все жители района. Для этого достаточно 22 сентября использовать в качестве средств передвижения общественный транспорт или велосипеды, либо ходить пешком. Руководство автопарка №10 в этот день предоставит возможность бесплатного проезда на городских и пригородных маршрутах при предъявлении водительского удостоверения и технического паспорта на транспортное средство.