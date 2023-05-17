Назначен новый директор Лунинецкого “Водоканала”

Директором Лунинецкого “Водоканала” назначен Виталий Гаврилович, который до этого работал главным инженером предприятия.

Виталий Валерьевич закончил Брестский государственный технический университет ми Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Вся трудовая деятельность связана с “Водоканалом”: работал инженером-технологом, ведущим инженером-технологом, начальником цеха №1 и главным инженером.

Как руководителя Виталия Гавриловича представил коллективу председатель районного исполнительного комитета Александр Савина.

Александр Радионович, ранее возглавлявший “Водоканал”, продолжает трудится на предприятии начальником производственно-технического отдела.

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