Военно-патриотическая игра «Орлёнок» в Лунинецком районе (фоторепортаж)

На базе Бостынской средней школы 12 мая прошла районная спортивная военно-патриотическая игра «Орлёнок «

В соревновааниях приняло участие четыре команды из школ района (Бостынская, Язвинская, Полесская, аг.Вулька-1)

Участники могли продемонстрировать свои навыки в конкурсе по строевой подготовке, сборке-разборке автомата, военизированной эстафете, интеллектуальном квиз-турнире, а также свои навыки в пулевой стрельбе.

По итогам соревнований места были распределены следующим образом

1 место: команда «Патриоты» «Бостынской средней школы»

2 место: команда «Патриот» «Язвинской средней школы»

3 место: команда «Авангард «Полесской средней школы»

