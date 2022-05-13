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Военно-патриотическая игра «Орлёнок» в Лунинецком районе (фоторепортаж)

13.05.2022
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На базе Бостынской средней школы 12 мая прошла районная спортивная военно-патриотическая игра «Орлёнок «

В соревновааниях приняло участие четыре команды из школ района (Бостынская, Язвинская, Полесская, аг.Вулька-1)

Участники могли продемонстрировать свои навыки в конкурсе по строевой подготовке, сборке-разборке автомата, военизированной эстафете, интеллектуальном квиз-турнире, а также свои навыки в пулевой стрельбе.

По итогам соревнований места были распределены следующим образом

1 место: команда «Патриоты» «Бостынской средней школы»

2 место: команда «Патриот» «Язвинской средней школы»

3 место: команда «Авангард «Полесской средней школы»

 

 

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