Военно-патриотический клуб открыли на базе зенитного-ракетного полка (Лунинецкий район)

Военно-патриотический клуб «Г.Р.О.М» торжественно открыли сегодня на базе зенитного-ракетного полка, который базируется возле Лунинца.

Первыми членами клуба стали учащиеся 5-6 классов гимназии райцентра. Юношей и девушек приветствовал заместитель председателя райисполкома Анатолий Захаркевич, командир части Василий Костеж, председатель районной организации воинов-афганцев Николай Ковалец.

Громовцы получили удостоверения, в торжественной обстановке произнесли клятву члена военно-патриотического клуба. Затем ребят познакомили с буднями военнослужащих, вооружением и расположением, а также вкусно покормили в столовой.

Более подробно — в ближайшем номере газеты «Лунінецкія навіны».

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