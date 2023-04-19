2023 - Год мира и созиданияМикашевичиМолодежьНовости районаОбщество

Военно-патриотический клуб открыли на базе зенитного-ракетного полка (Лунинецкий район)

19.04.2023
44

Военно-патриотический клуб «Г.Р.О.М» торжественно открыли сегодня на базе зенитного-ракетного полка, который базируется возле Лунинца.

Первыми членами клуба  стали учащиеся 5-6 классов гимназии райцентра. Юношей и девушек приветствовал заместитель председателя райисполкома Анатолий Захаркевич, командир части Василий Костеж, председатель районной организации воинов-афганцев Николай Ковалец.

Громовцы получили удостоверения, в торжественной обстановке произнесли клятву члена военно-патриотического клуба. Затем ребят познакомили с буднями военнослужащих, вооружением и расположением, а также вкусно покормили в столовой.

Более подробно — в ближайшем номере газеты «Лунінецкія навіны».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of «Ущерб более 3 миллионов рублей!» Лжебизнесмены завладели продукцией белорусских предприятий

«Ущерб более 3 миллионов рублей!» Лжебизнесмены завладели продукцией белорусских предприятий

19.04.2023
Photo of Головченко: в условиях внешнего давления нужно обеспечить технологическую независимость и цифровой суверенитет

Головченко: в условиях внешнего давления нужно обеспечить технологическую независимость и цифровой суверенитет

19.04.2023
Photo of «Землю в собственность не дадут». Населённые пункты на месторождениях полезных ископаемых. Есть такие и в Брестской области

«Землю в собственность не дадут». Населённые пункты на месторождениях полезных ископаемых. Есть такие и в Брестской области

19.04.2023
Photo of Директор РУПП «Гранит» Эдуард Гаврилкович признан «Человеком года Брестчины» (Лунинецкий район)

Директор РУПП «Гранит» Эдуард Гаврилкович признан «Человеком года Брестчины» (Лунинецкий район)

19.04.2023
Photo of Благоустройство Микашевич: в ЖКХ рассказали, что запланировано сделать (Лунинецкий район)

Благоустройство Микашевич: в ЖКХ рассказали, что запланировано сделать (Лунинецкий район)

19.04.2023
Photo of Библиотека в Микашевичах проводит детские конкурсы рисунков (Лунинецкий район)

Библиотека в Микашевичах проводит детские конкурсы рисунков (Лунинецкий район)

19.04.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть