Военно-патриотическую игру «Орленок» провели в Лунинецком районе

На базе Бостынской СШ прошел районный этап республиканской военно-патриотической игры «Орленок».

В упорной борьбе победила команда «Патриот» Бостынской СШ, второе место – у «Пограничников» из Язвинской СШ, третье – у «Авангарда» из Полесской СШ.

Победители и призеры в отдельных номинациях и общекомандном зачете награждены дипломами и памятными призами от организаторов, которыми выступили отделы райисполкома: идеологической работы, культуры и по делам молодежи, а также по образованию; БРСМ, ДОСААФ, районные организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», «Белорусский союз офицеров», «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы».

Елена ДАНИЛОВИЧ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram