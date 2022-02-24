Общество

Военное руководство Украины было предупреждено о возможной спецоперации, но не предприняло никаких шагов

24.02.2022
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Военное руководство Украины было предупреждено о возможности боевых действий, но не предприняло никаких шагов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на оперативном совещании с военными, 

Александр Лукашенко отметил, что военное руководство Украины дважды проводило переговоры с белорусскими коллегами. Последний такой разговор состоялся после встречи президентов Беларуси и России в Москве. Нюансы переговоров глав государств были доведены до украинской стороны.

“Сегодня ночью до операции он (представитель военного руководства Украины. – Прим. БЕЛТА) попросился на разговор. Я говорю: “Говорите с ним”. Вы ему от меня предложили, что после встречи с Президентом Путиным наш Президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву. Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!” – заявил Александр Лукашенко.

belta.by

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