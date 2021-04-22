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Военнослужащие ежегодно наводят порядок на воинских захоронениях

Военнослужащие воинской части 65408 ежегодно бывают на старом кладбище в Лунинце

По словам заместителя командира по идеологической работе Геннадия Сирошика, сослуживцы наводят порядок на воинских захоронениях. Во время недавнего субботника и в рамках подготовки к празднованию Великой Победы обновленный вид приобрела могила старшего лейтенанта Александра Сенчука. Память о нем и всех героях той страшной войны будет жить, благодаря новому поколению благодарных потомков.

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