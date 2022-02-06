Военные аппетиты НАТО; «ядерные удары» по Беларуси; «отличники» Запада: Литва, Украина (видео)

Активное военное присутствие у границ Беларуси и милитаристские заявления Запада – как это понимать и что за этим стоит? Военные расходы НАТО только в прошлом году превысили триллион долларов! Зачем? Вроде же в мирное время живём? Но это, похоже, не устраивает зарубежных менторов, претендующих на роль хозяев в чужом доме. Готовы ли белорусы платить за оборону, мир и стабильность своей страны и не ждать, когда обстоятельства вынудят выйти из зоны комфорта?