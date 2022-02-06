ОбществоПолитикаРеферендум

Военные аппетиты НАТО; «ядерные удары» по Беларуси; «отличники» Запада: Литва, Украина (видео)

06.02.2022
36

Активное военное присутствие у границ Беларуси и милитаристские заявления Запада – как это понимать и что за этим стоит? Военные расходы НАТО только в прошлом году превысили триллион долларов! Зачем? Вроде же в мирное время живём? Но это, похоже, не устраивает зарубежных менторов, претендующих на роль хозяев в чужом доме. Готовы ли белорусы платить за оборону, мир и стабильность своей страны и не ждать, когда обстоятельства вынудят выйти из зоны комфорта?

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Прыгавор жыхару Лунінецкага раёна за абразу з прымусовым лячэннем ад хранічнага алкагалізму

Прыгавор жыхару Лунінецкага раёна за абразу з прымусовым лячэннем ад хранічнага алкагалізму

06.02.2022
Photo of Жилой многоквартирный дом и административно-торговое здание построят на улице Красной в Лунинце

Жилой многоквартирный дом и административно-торговое здание построят на улице Красной в Лунинце

06.02.2022
Photo of Сямейныя скандалісты ці Навагодні «сюрпрыз» для маці (Лунінецкі раён)

Сямейныя скандалісты ці Навагодні «сюрпрыз» для маці (Лунінецкі раён)

06.02.2022
Photo of Рукадзельніца Таццяна Ермалёнак з Лунінца

Рукадзельніца Таццяна Ермалёнак з Лунінца

06.02.2022
Photo of Сигнал SOS с Тихой улицы в Лунинце

Сигнал SOS с Тихой улицы в Лунинце

06.02.2022
Photo of Чаму не ездзіць цягнік з Лунінца ў 19.32 па маршруце Бухлічы – Баранавічы?

Чаму не ездзіць цягнік з Лунінца ў 19.32 па маршруце Бухлічы – Баранавічы?

06.02.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть