Военные поздравили с праздниками воспитанников социально-педагогического центра Лунинецкого района

В рамках благотворительной акции «Наши дети» личный состав 2 радиотехнического центра войсковой части 25886 с праздничной новогодней программой посетил ГУО «Социально-педагогический центр Лунинецкого района».

Ребята были очень рады таким гостям, которые подарили яркие положительные эмоции и вручили детям подарки. В новогодней программе «Дружная компания» воспитанникам нужно было проявить свои актерские способности, с чем они успешно справились. Это представление вызвало неподдельный интерес не только у деток, но и у взрослых. Праздник наполнился добротой и радостью общения.