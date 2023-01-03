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Военные поздравили с праздниками воспитанников социально-педагогического центра Лунинецкого района

03.01.2023
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В рамках благотворительной акции «Наши дети» личный состав 2 радиотехнического центра войсковой части 25886 с праздничной новогодней программой посетил ГУО «Социально-педагогический центр Лунинецкого района».

Ребята были очень рады таким гостям, которые подарили яркие положительные эмоции и вручили детям подарки. В новогодней программе  «Дружная компания» воспитанникам нужно было проявить свои актерские способности, с чем они успешно справились. Это представление вызвало неподдельный интерес не только у деток, но и у взрослых.  Праздник наполнился добротой и радостью общения.

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