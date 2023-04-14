Военные сборы: Александр Вечерко из Вульки-2 Лунинецкого района

Рядовой запаса Александр Вечерко призван на военные сборы. Вот, что он рассказал:

«Родом я из Лунинецкого района, агрогородок Вулька-2. Работаю водителем в сельхозпредприятии «Вульковский рассвет».

Когда пришла повестка, у меня было чуть более суток, чтобы собраться. Помог супруге по хозяйству, подремонтировал теплицы, вспахал землю, на которой мы занимаемся выращиванием овощей и зерновых. В принципе успел сделать все полевые домашние дела.

Уже в части меня распределили водителем реактивной системы залпового огня «Град». Мне знакомо шасси данного РСЗО, это автомобиль «Урал». Не раз приходилось сидеть за баранкой такой техники.

Я с пониманием пошел на эти сборы, вижу, что творится в соседней Украине.

Поэтому и нам, нужно держать ухо в остро, чтобы никто не смог посягнуть на суверенитет и независимость родной Беларуси».

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