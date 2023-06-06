Военные устроили семейный праздник в Лунинце

Семейный спортивный праздник утроили военнослужащие и гражданский персонал зенитного ракетного полка в минувшую субботу.

На стадионе звучал детский смех, весёлая музыка. Взрослые и дети были активными, спортивными, бодрыми. Команды с уверенностью справились со всеми конкурсами соревнований, а их было не мало, для каждой категории участников: «Большая стирка» для женщин, «Кенгуру» для детей, общекомандные эстафеты, «Жим гири» для мужчин и другие конкурсные испытания. «Перетягивание каната», поставило финальную точку в соревновании. Итогом все же стала – дружеская ничья.

Все участники были награждены медалями за победу сладкими подарками и вкусным, горячим чаем.

Командир полка Василий Костеж:

– Главная цель праздника достигнута – поддержка стремления каждого к здоровому образу жизни, сплочение коллектива. Праздник объединил, подарил яркие эмоции. Вместе мы едины и непобедимы! Спасибо всем участникам за активность и праздничное настроение!

Нина Калаева, библиотекарь клуба полка.

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