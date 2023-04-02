Военный аналитик: Стоит ли дразнить зубра? // Ядерное оружие в Беларуси (видео)

Решение разместить ядерное оружие в Беларуси было спонтанным? Какой сигнал получили поляки? Пойдёт ли Запад на переговоры после такого шага? На вопросы проекта «В теме» отвечает военный аналитик Александр Алесин.
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