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Военный комиссариат: встречи в коллективе (Лунинецкий район)
Заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Анатолий Захаркевич встретился с коллективом военного комиссариата Лунинецкого и Ганцевичского районов.
Разговор шёл о трагедии в Хатыни и результатах расследования по геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
Также обсудили поддержку семьи, материнства и детства, как приоритетное направление социальной политики Республики Беларусь.
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