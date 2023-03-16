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Военный комиссариат: встречи в коллективе (Лунинецкий район)

16.03.2023
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Заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Анатолий Захаркевич встретился с коллективом военного комиссариата Лунинецкого и Ганцевичского районов.

Разговор шёл о трагедии в Хатыни и  результатах расследования по геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Также обсудили поддержку семьи, материнства и детства, как приоритетное направление социальной политики Республики Беларусь.

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