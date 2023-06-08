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Военный сбор проводится в Лунинце. Подробности

08.06.2023
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В соответствии с планом подготовки органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск с 8 по 29 июня под руководством председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Брестской области проводится учебный сбор с военнообязанными территориальных войск, сообщает Министерство обороны Республики Беларусь.

Цель сбора – подготовка должностных лиц районного исполнительного комитета к формированию воинских частей территориальных войск, а военнообязанных – к выполнению задач по предназначению.

В ходе сбора планируется осуществить:

прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение с задействованием местной базы мобилизационного развертывания;

подготовку военнообязанных к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и должностным предназначением;

восстановление навыков командного состава штабов района и батальона территориальных войск в управлении подчиненными;

отработку вопросов формирования, подготовки и применения отряда народного ополчения.

Сбор завершится проведением командно-штабного учения с силами территориальной обороны района.

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