Военный сбор проводится в Лунинце. Подробности

В соответствии с планом подготовки органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск с 8 по 29 июня под руководством председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Брестской области проводится учебный сбор с военнообязанными территориальных войск, сообщает Министерство обороны Республики Беларусь.

Цель сбора – подготовка должностных лиц районного исполнительного комитета к формированию воинских частей территориальных войск, а военнообязанных – к выполнению задач по предназначению.

В ходе сбора планируется осуществить:

прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение с задействованием местной базы мобилизационного развертывания;

подготовку военнообязанных к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и должностным предназначением;

восстановление навыков командного состава штабов района и батальона территориальных войск в управлении подчиненными;

отработку вопросов формирования, подготовки и применения отряда народного ополчения.

Сбор завершится проведением командно-штабного учения с силами территориальной обороны района.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram