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Военный сбор теробороны состоится в Лунинце

06.06.2023
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В соответствии с Планом подготовки, как уже ранее сообщала газета “Лунінецкія навіны”,  с 8 по 29 июня в Лунинце пройдет сбор с военнообязанными, предназначенными в территориальные войска. Обязанности его руководителя возложат на председателя райисполкома. Будут призваны более 100 жителей Лунинецкого района.

Военный комиссар Лунинецкого и Ганцевичского районов Владимир Коховец рассказал изданию, что в ходе сбора с военнообязанными пройдут занятия по предметам боевой подготовки, отработаны вопросы несения службы на контрольно-пропускном пункте, охраны одного из объектов жизнеобеспечения города, противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Мужчины вспомнят военный быт и требования общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики Беларусь. Кстати, многие лунинчане могли наблюдать практическое оборудование КПП на одной из улиц райцентра . Однако волноваться не стоит, потому что установка ограждения и другого инженерного оборудования осуществляется согласно подготовке к сбору. После окончания его демонтируют.

Основной целью мероприятия является обучение военнообязанных и совершенствование их навыков, специальной подготовки при выполнении должностных обязанностей, боевой выучки и умений в применении штатного вооружения при решении задач территориальной обороны.

По окончанию сбора по месту работы военнообязанным будет выплачен среднемесячный заработок.

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