Общество

Воинские части Брестского гарнизона находятся в пунктах постоянной дислокации

02.03.2022
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Воинские части Брестского гарнизона находятся в пунктах постоянной дислокации и выполняют задачи в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил, заявил сегодня журналистам военный комиссар Брестской области Олег Коновалов,

“В Вооруженных силах существует ряд мер, которые принимаются в ходе подготовки к военным действиям. Так вот, я скажу, что сегодня никаких таких мер не проводится. В частности, никакая заблаговременная подготовка не идет. Воинские части в высшую степень боевой готовности не переводятся, практически все находятся в пунктах постоянной дислокации, за исключением ряда подразделений, которые оказывают содействие органам пограничной службы”, – сообщил Олег Коновалов.

По его словам, все военнослужащие срочной службы имеют возможность созвониться с родителями. В частности, сын Олега Коновалова, который также проходит службу в одной из воинских частей Брестского гарнизона, ежедневно общается с мамой. “Все войска находятся на местах, переживать о том, что наши люди находятся где-то за пределами страны, абсолютно не нужно. И глава государства неоднократно, в том числе на вчерашнем совещании, подтверждал, что ни один наш солдат за пределы территории государства никогда не пойдет”, – подчеркнул военком.

Также он прокомментировал вопрос с повестками, которые в эти дни получают военнослужащие запаса. “Хочу успокоить всех: никакой мобилизации в нашем государстве не планируется. И все эти повестки, которые вручаются сегодня, – это плановые мероприятия. Мы ежегодно проводим различного рода сборы – по обслуживанию техники, переподготовке на новые военные учетные специальности, повышению квалификации военнослужащих запаса. У нас в таких сборах ежегодно участвует порядка 1,5 тыс. человек – примерно 1,3 тыс. солдат и сержантов и до 200 офицеров. Все то же самое продолжается и в этом году. Уже порядка 50 человек мы призывали на сборы, они прошли переподготовку. В марте тоже планируется призвать порядка 50-70 человек. Это обычная практика, плановое мероприятие. Никаких мобилизационных мероприятий не планируется, поэтому переживать здесь никому абсолютно не нужно”, – сказал Олег Коновалов.

Он также порекомендовал здраво, дифференцированно оценивать информацию, которой сейчас наводнен интернет. Цель многих авторов, по мнению военкома, – вносить дезинформацию, создавать всевозможные фейки. Он привел в пример список военнослужащих, которые якобы участвовали в бомбардировках Украины, в которых указаны фамилии белорусских летчиков Александра Журавлевича и Александра Марфицкого, погибших в 2009 году в Польше во время авиашоу. То же, по его мнению, касается и информации о военных потерях конфликтующих сторон. “Все это делается, чтобы внести раздор между нашими славянскими народами”, – считает военком.

Олег Коновалов выразил надежду, что сложившаяся ситуация в ближайшем будущем будет разрешена, и жизнь придет в нормальное русло. “Мне выпала честь сопровождать в понедельник украинскую делегацию, которая прибыла на переговоры с российской стороной. Наши коллеги украинцы достаточно адекватно оценивают ситуацию, очень любят нас, белорусов, выражали слова благодарности и главе нашего государства, который организовал эту встречу. Каких-то предпосылок, что будут предприняты какие-то меры военного воздействия в сторону нашей республики абсолютно нет”, – заключил он.

belta.by

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