ОбществоПолитика

Война с НАТО. Обзор последних событий военного конфликта на Украине (видео)

02.05.2022
38

Стартовало крупнейшее учение НАТО под названием «Защитник Европы-2022». Оно развернется на территории 19 государств, а также в акватории Балтийского и Северного морей. При этом основные маневры пройдут у границ Беларуси. США направят на учение более 12 тысяч военнослужащих, 80 танков, 150 боевых бронированных машин, 50 единиц артиллерии, 30 боевых вертолетов. По данным министерства обороны Беларуси, Североатлантический альянс рассматривает Восточноевропейский регион как наиболее вероятный театр военных действий.

США проявляют все большую активность на Украине, снабжая Киев вооружением. Военный и не только обзор последних событий противостояния в Украине – в репортаже.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Кто лучше всех знает Беларусь среди учащихся в Лунинецком районе?

Кто лучше всех знает Беларусь среди учащихся в Лунинецком районе?

02.05.2022
Photo of Расписание богослужений в храмах Лунинца на Радуницу

Расписание богослужений в храмах Лунинца на Радуницу

02.05.2022
Photo of С 1 мая повысился бюджет прожиточного минимума

С 1 мая повысился бюджет прожиточного минимума

02.05.2022
Photo of Гибкие условия для нанимателей и адресная помощь для работников. О новом проекте закона

Гибкие условия для нанимателей и адресная помощь для работников. О новом проекте закона

02.05.2022
Photo of Мемориал «Памятник детям-жертвам Великой Отечественной войны» в деревне Красный Берег. Мы помним! (видео)

Мемориал «Памятник детям-жертвам Великой Отечественной войны» в деревне Красный Берег. Мы помним! (видео)

02.05.2022
Photo of В Беларуси стартует регистрация на централизованное тестирование

В Беларуси стартует регистрация на централизованное тестирование

02.05.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть