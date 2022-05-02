Война с НАТО. Обзор последних событий военного конфликта на Украине (видео)

Стартовало крупнейшее учение НАТО под названием «Защитник Европы-2022». Оно развернется на территории 19 государств, а также в акватории Балтийского и Северного морей. При этом основные маневры пройдут у границ Беларуси. США направят на учение более 12 тысяч военнослужащих, 80 танков, 150 боевых бронированных машин, 50 единиц артиллерии, 30 боевых вертолетов. По данным министерства обороны Беларуси, Североатлантический альянс рассматривает Восточноевропейский регион как наиболее вероятный театр военных действий.

США проявляют все большую активность на Украине, снабжая Киев вооружением. Военный и не только обзор последних событий противостояния в Украине – в репортаже.