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Война у порога

29.04.2022
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События в Украине не дают успокоиться и расслабиться. Да и как по другому – идет война на пороге нашего общего дома. И наверное, не найдётся ни одного разумного человека, который сказал бы, что белорусов это не касается. «Только б не было войны…» – смысл этих слов до глубины души дошел до каждого нормального человека. А ведь еще в 2020 году граждане с «просветленными лицами» юродствовали на эту тему. Мол, и старшее поколение ничего не понимает в этой жизни, и власть пытается прикрываться памятью о Великой Отечественной войне, да и вообще, все совсем не так было, как утверждают в учебниках по истории. А усилия по отбеливанию белорусских коллаборантов, которые под флагом национализма являлись пособниками нацистов, по существу, содействовали геноциду как евреев, так и белорусов, не что иное как одно из направлений по декоммунизации и опорочиванию нашего общего наследия.

Война в Украине сменила повестку дня и все силы коллективного Запада брошены на борьбу с Россией. И если с начала вооруженного конфликта Беларусь впрямую обвиняли с содействии агрессии, то уже в апреле ОБСЕ официально заявило, что наша страна не является соагрессором. Но не стоит заблуждаться, в покое нас не оставят – это всего лишь политические игры, в которых наша страна должна была стать разменной монетой. В 2020 году провалилась попытка разрушить Беларусь изнутри и таким образом создать полноценный санитарный коридор от Балтики до Черного моря между Европой и Россией, из которого можно к тому же черпать людские и сырьевые ресурсы. И только одно удержало коллективный Запад от прямого силового решения проблемы, как это раньше не единожды бывало под предлогом защиты демократии и свободы в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии… – за Беларусью стоял союзник – окрепшая Россия. Чтобы прикрыть эти очевидные вещи, змагары и пытаются визжать о какой-то эфемерной оккупации нашей Родины российскими войсками. Впрочем, говорить, что белое – это черное, а черное – это белое, у них обычное дело.  Вот и сейчас, когда так называемая оппозиция, сидящая в Варшаве и Вильнюсе, погрязшая в склоках и дележке денег, которых все меньше и меньше им выделяется, уже себя полностью дискредитировала, на первый план выходят «борцы» за свободу – белорусы, которые воюют в Украине. Они себя гордо называют батальонами и полками, хотя в глаза такого их количества никто не видел. Зато в социальных сетях они свои «геройские» ролики размещают постоянно – то просто говорящие головы, то куда-то они идут, воинственно наставив оружие. Безусловно, рассчитано это на молодежь, которая и понятия не имеет, что такое полевой выход и, тем более, война. А тут фрики с напомаженными усами в идеально чистом обмундировании и ручками, как после маникюрного салона, показывают, как они доблестно воюют. А объяснение простое – это просто зарабатывание денег на западных спонсорах и сердобольных змагарах, которые еще питают иллюзии.

Белорусские коллаборанты на привязи украинских националистов прямо заявляют, что если получат возможность, то придут в Беларусь убивать. И в этом можем не сомневаться – хаос порождает беззаконие и на военные действия можно списать любые преступления. Только вот у настоящих белорусов Родина – это и есть семья, родственники, друзья, соседи, край где ты живешь, а не эфемерная территория, как у националистов в Украине, где даже Черное море выкопали украинские эльфы. 

Ну, а на счет белорусских наемников в стране-соседке – так в большой семье не без уродов.

Павел Свистунович

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