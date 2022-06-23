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Вольфович: деградация международной системы безопасности представляет угрозу для любого государства

23.06.2022
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Происходящие в мире события по концептуальному переформатированию сложившегося миропорядка и развитию многополярности усиливают риски в сфере международной и региональной безопасности. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович 22 июня на церемонии открытия I Международной выставки индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2022» в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

«Наблюдается многократное увеличение военных расходов и количества учений, демонтаж системы контроля над вооружениями. Снижается авторитет важнейших организаций в сфере безопасности, переговорные площадки которых стали инструментами обеспечения интересов отдельных стран и союзов, — сказал Александр Вольфович. — Деградация международной системы безопасности представляет угрозу для любого государства».

По словам госсекретаря Совбеза, Беларусь предпринимает значительные усилия для укрепления национальной безопасности, в том числе актуализируется нормативно-правовая база, развивается материально-техническое оснащение субъектов ее обеспечения. Этот вектор лег в основу повестки международной выставки индустрии безопасности, первого в своем роде комплексного международного мероприятия для демонстрации наиболее актуальных и перспективных технологий в этой сфере.

«Убежден, что проводимое мероприятие позволит создать эффективную площадку для дискуссий и обсуждения актуальных вопросов обеспечения национальной безопасности, совершенствования механизмов и условий промышленного и научно-технического развития, расширения международного сотрудничества и взаимодействия», — резюмировал Александр Вольфович.

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