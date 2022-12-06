Волшебный свет картин Татьяны Ярмольчик из Богдановки Лунинецкого района

В том, что Богдановка богата на одаренных, необычайно добрых и чудесных людей, убедились, побывав в гостях у искусной рукодельницы-мастерицы Татьяны Ярмольчик. Татьяна Степановна больше десяти лет вышивает крестиком удивительной красоты картины, от которых глаз не отвести. Посмотреть на ее рукотворные произведения приходят не только богдановцы, но и жители других населенных пунктов. И каждому человеку она несказанно рада. Двери ее красивого и уютного дома всегда открыты.

Вышивка для Татьяны – не просто хобби, увлечение, но частичка ее жизни, потребность благородной и чистой души в созидании и творении прекрасного. Человек с темными мыслями и злым сердцем никогда бы не смог сотворить нечто подобное. Все работы впечатляют, особенно те, которые вышиты на Библейские мотивы, а также иконы да лики святых. Несколько своих изделий Татьяна Степановна подарила в Оптину пустынь и местный храм. Всматриваюсь в картины «Сила веры», «Руки старца», «Пастырь», в лики Богородицы и маленького Иисуса и теряю дар речи, словно ком застывает в горле от восторга и умиления. Не верится, что вся эта красота создана с помощью обычной иголки и ниток. Каждый стежок, выполненный трудолюбивыми руками мастерицы-рукодельницы, излучает необычайную энергетику и любовь. Садясь за очередную вышивку, Татьяна будто преображается, полностью уходя в работу. Она словно ворожит над холстом, легко и ловко дирижируя иглой. И вот стежок за стежком – получается узор.

– Сложно, непросто вышивать лики святых, – рассказывает мастерица. – Бывает, что и не сразу получается. Над одной картиной можешь трудиться около года, а на вторую уйдет только месяц или несколько недель. Зато потом какое несказанное удовольствие получаешь от результата!

Татьяна Степановна – необыкновенная женщина, которая, несмотря на многочисленные жизненные трудности, не позволила себе опустить рук, не очерствела душой и сердцем. А наоборот, ее удивительный мир картин, наполненный символами и глубоким смыслом, дарит чувство тепла и радости окружающим.

Екатерина Яцушкевич