Общество

Вооруженные Силы Беларуси усилили защиту рубежей на юге страны в воздухе и на земле. Какова их миссия и как относятся к последним событиям жители Полесья (видео)

20.03.2022
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Военная активность у белорусских границ на западе и юге страны не спадает. Вооруженные Силы усилили защиту рубежей в воздухе и на земле. К охране на нескольких участках привлечены батальонные тактические группы.

Какова их миссия и как относятся к последним событиям жители Полесья –знает корреспондент Дмитрий Бондарович.

В Беларуси стартовала плановая призывная кампания. Несколько тысяч новобранцев этой весной пополнят строй Вооруженных Сил. Молодые люди проходят медкомиссии, общаются с представителями воинских частей и военных комиссариатов. Ответы на актуальные вопросы будущих солдат – в интервью с начальником отдела призыва на военную службу организационно-мобилизационного управления Генерального штаба полковником Олегом Позняком.

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