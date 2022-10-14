Вопрос предоставления в аренду рыболовных угодий водохранилища Велута обсудят в Лунинецком районе

Лунинецкий районный исполнительный комитет приглашает жителей д. Новоселки, аг. Велута, аг. Большие Чучевичи, Лунинецкого района для принятия участия в проведении собрания, по вопросу предоставления в аренду рыболовных угодий — водохранилище Велута, Лунинецкого района, которое состоится 19 октября 2022 года в 17.10 по адресу: Лунинецкий р-н, аг. Велута, ул. Школьная, 15 (Дом культуры).

Контактное лицо ответственное за проведения собрания – заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Лунинецкого райисполкома – Богук Олег Александрович – телефон 801647 2 11 32.