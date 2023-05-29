“Вопросы и их решения” Ситуация в медицине Брестской области

На совещании по актуальным вопросам здравоохранения, которое проходило 23 мая Президент Беларуси, Александр Лукашенко высказал ряд нареканий по поводу вскрытых негативных фактов в работе отрасли – снижении качества и доступности медицинской помощи, отсутствии надлежащего порядка в учреждениях здравоохранения, недостаточном обеспечении населения лекарствами, нерешенном кадровом вопросе на местах. Глава государства акцентировал внимание на регионах, отметив при этом, что в отечественном здравоохранении действительно есть целый ряд достижений и многое делается. О ситуации в системе здравоохранения Брестской области рассказал начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор МИХАЛОВСКИЙ.

– Президент сказал: «Не количество отчетов, а люди, которым помогли сохранить здоровье и жизнь. Вот главный критерий эффективности системы здравоохранения». Виктор Павлович, расскажите о сегодняшних возможностях областной системы здравоохранения.

– Медицинская помощь в стационарных условиях населению области оказывается 89 организациями, общая коечная мощность 13325 коек. В амбулаторных условиях медицинскую помощь населению оказывают 159 организаций, плановой мощностью 33 650 посещений в день. На селе функционируют 345 ФАПов.

Стоит отметить, что выполняются запланированные Министерством здравоохранения объемы оперативных высокотехнологичных вмешательств: аортокоронарное шунтирование на работающем сердце в условиях искусственного кровообращения, а также операции по коррекциям клапанов сердца, эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов.

– Как решается вопрос кадрового обеспечения?

– В организациях здравоохранения области работают 6697 врачей и 17265 средних медицинских работников. С 1 августа на первые рабочие места ожидается прибытие 268 врачей и около 450 средних медицинских работников. Направление 16 фельдшеров на первое рабочее место позволит решить проблему недостатка кадров в организациях здравоохранения сельской местности. Важным моментом в уменьшении текучести кадров в районах остается заключение договоров на целевую подготовку с выпускниками школ. На сегодняшний день выдано почти 600 договоров для участия во вступительной кампании на условиях целевой подготовки.

В результате принимаемых мер по закреплению молодых специалистов на первых рабочих местах, минимизации оттока специалистов за рубеж и в другие области укомплектованность врачебными кадрами составила 94 процента, средними медицинскими работниками – почти 98 процентов. Для закрепления молодых специалистов на первых рабочих местах проводится активная работа местными исполнительными органами власти. Так, в 2022 году выделено 133 арендные квартиры, 294 места в общежитиях, а 72 специалистам компенсируют затраты для найма жилья. В этом году для сотрудников Брестской областной клинической больницы построен 80-квартирный арендный дом.

– Извечный вопрос очередей в поликлиниках не теряет актуальности. Особенно это касается записи к специалистам узкой направленности, возможностей использования современных методов диагностики. Что сделано в этом направлении?

– С целью уменьшения очередности в поликлиниках проводится работа по оснащению многоканальной телефонной связью регистратур, выделены часы приема для проведения профилактических осмотров, используется система предварительной записи по телефону, электронная запись через интернет, внедрена автоматизированная информационная система «Регистратура».

В центральных районных больницах организованы ежемесячные консультативные приемы пациентов детского и взрослого возраста главными внештатными специалистами главного управления по здравоохранению и врачами-специалистами. Амбулаторно-поликлиническая сеть работает по принципу команд врача общей практики. Для перераспределения потоков пациентов разрабатывается механизм по направлению на прием жителей сельской местности преимущественно на утренние часы работы поликлиник, а городских жителей – во второй половине дня. Организовано проведение диспансеризации по месту регистрации или по месту жительства пациента.

Для уменьшения времени ожидания в регистратуре все врачи имеют возможность выдавать как первичные, так и повторные талоны на прием, производить запись к врачам других специальностей со своих рабочих мест.

В учреждениях здравоохранения Бреста, Барановичей, Пинска и в центральных районных больницах в субботу прием ведут врачи общей практики, дежурят специалисты по основным профилям, работают диагностические службы, осуществляется обслуживание на дому, работает дежурный администратор. В воскресенье и праздничные дни организованы прием и обслуживание на дому врачами общей практики. В сельских амбулаториях в субботу прием ведут врачи общей практики, в воскресенье медицинская помощь населению оказывается врачами-специалистами приемного отделения стационарного учреждения.

– Говоря об имеющихся проблемах, нельзя не вспомнить доступность медицинской помощи на селе. Как решается этот вопрос?

– Развитие регионального здравоохранения предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на улучшение качества и доступности медицинской помощи населению малонаселенных и отдаленных деревень, на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации работников сельскохозяйственных предприятий без отрыва от производства с использованием диагностических передвижных комплексов.

Первые передвижные комплексы приобретены для Брестского, Барановичского и Пинского регионов Брестской области по пилотному проекту Министерства здравоохранения. В конце 2021 года они начали работать в сельской местности. Позже мобильные медкомплексы купили для Кобринского, Столинского и Ивацевичского районов. В этом году проведена процедура закупки еще четырех комплексов для Ивановского, Пружанского, Березовского и Ганцевичского районов.

В течение 2020 – 2022 годов были решены задачи по совершенствованию диагностики и лечения за счет поставки и пуска новых объектов с высокотехнологичной аппаратурой. На закупку медицинского оборудования затрачено более 63 миллионов рублей, в том числе спонсорских и внебюджетных средств.

Установлены рентгеновские компьютерные томографы в Пинской центральной больнице, Барановичском онкологическом диспансере Кобринской, Столинской и Березовской центральных районных больницах.

Закуплено 104 монитора пациентов, 165 аппаратов ИВЛ, 97 УЗИ-аппаратов, 47 единиц эндоскопического оборудования, 80 единиц лабораторного оборудования, 4 рентгеновских аппарата, 119 наркозно-дыхательных аппаратов. Приобретены 57 автомобилей скорой медицинской помощи, 17 автомобилей медицинской помощи, 3 передвижных медицинских комплекса.

Завершены строительство лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Брестская детская областная больница», реконструкция инфекционного отделения Лунинецкой ЦРБ, реконструкция здания под амбулаторию врача общей практики в деревне Лахва Лунинецкого района, работы по капитальному ремонту хирургических корпусов Ганцевичской и Малоритской центральых районных больниц.

Разработана проектно-сметная документация по реконструкции зданий онкодиспансера в г. Пинске и строительству патологоанатомического корпуса с гистологической лабораторией Барановичского межрайонного отделения ГУ «Брестское областное патологоанатомическое бюро». Введен в эксплуатацию медицинский комплекс в городе Бресте. Начато строительство нового корпуса Брестской областной клинической больницы и зданий онкологического диспансера в Пинске.

– Всё ли сделано для обеспечения лекарствами населения, в частности – сельских жителей?

– Лекарственное обеспечение сельского населения организовано в соответствии с приказом главного управления по здравоохранению «Об обеспечении доступности и качества медицинской помощи населению». В учреждениях здравоохранения назначены ответственные лица за контроль и обеспечение прикрепленного населения сельской местности лекарственными препаратами.

Утверждена инструкция о порядке розничной реализации лекарственных средств медицинскими работниками государственной организации здравоохранения или ее структурного подразделения, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптеки.

Отработан механизм формирования, приема заявок от медицинских работников с использованием всех доступных форм, при этом оказывается методическая помощь для ориентирования в ассортименте лекарственных препаратов, осуществляется контроль с учетом установленного перечня. Организовано отсроченное лекарственное обслуживание при временном отсутствии необходимых лекарственных препаратов.

– Отечественная система здравоохранения подтвердила свою состоятельность и прошла хорошую закалку в период пандемии. Как пережила это время система здравоохранения Брестской области и за счет чего достигнут результат?

– В 2022 году учреждения здравоохранения области работали в гибридных условиях – восстановления нормального функционирования системы здравоохранения на фоне уходящей пандемии коронавирусной инфекции, сезонного подъема заболеваемости ОРИ и гриппа. Из пандемии мы вышли с багажом знаний и ценного опыта, в том числе и по организации оказания медицинской помощи.

Выполнение Национального календаря профилактических прививок и проведение иммунизации по эпидемическим показаниям обеспечили 97-процентный охват населения профилактическими прививками. Одновременно проведена не менее масштабная кампания по вакцинации против гриппа: охват прививками составил 40,6 процента. Бустерная вакцинация против COVID-19 продолжается.

Беседовала Ольга СВИРИДОВИЧ, zarya.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram