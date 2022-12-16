Вопросы стратегии. Лукашенко рассказал об отличии его предстоящих переговоров с Путиным от предыдущих

Президенты Беларуси и России на переговорах в Минске 19 декабря в первую очередь обсудят вопросы стратегии, особенно в экономической сфере. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко рассказал на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества,

Глава государства напомнил, что в ближайшие дни на самом высоком уровне состоятся интенсивные белорусско-российские переговоры с Россией. Основная тематика — экономика. «Не так давно в ходе контактов с руководством России мы договорились, что такие переговоры пройдут до конца года. Мы детально проанализируем проблемы на самом высоком уровне, которые требуют неотложных решений. Все они напрямую связаны с развитием экономики, стабильностью финансовых систем и благосостоянием граждан», — сказал Александр Лукашенко.

Он пояснил, в чем причина частых встреч с российским лидером в последнее время, а также чем будут отличаться предстоящие в Минске переговоры от предыдущих.

«Отличие простое. Раньше, встречаясь с Президентом, руководством России, мы обсуждали вопросы тактического характера. От этого никуда было не деться, поскольку против России и Беларуси были введены страшные, можно сказать, санкции. Против России вроде аж около 900 каких-то там… Ну, а против нас заодно, чтобы через нас, как они говорят (на Западе. — Прим. БЕЛТА), Россия не могла обойти эти санкции. Поэтому нам пришлось в течение года встречаться и реагировать на ту ситуацию, которая складывалась в результате давления на нас коллективного Запада. То есть это были вопросы текущего тактического в основном характера. Хотя мы на каждой встрече через эти вопросы пытались заглянуть в будущее», — рассказал белорусский лидер.

На предстоящей же в Минске встрече главы государств обсудят в первую очередь вопросы стратегического характера. «Вопросы стратегии — прежде всего в сфере экономики. Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Конечно, мы не уйдем от вопроса не только ВПК (там, где производят вооружения, боеприпасы и прочее), но мы будем говорить и об обороноспособности, безопасности нашего (Союзного. — Прим. БЕЛТА) государства. Но главное — это экономика», — заявил Александр Лукашенко.

Вторая особенность предстоящих переговоров заключается в том, что Александр Лукашенко и Владимир Путин ранее договаривались в конце года встретиться и снять ряд накопившихся проблемных вопросов, возникших при реализации 28 союзных программ. «Мы с Президентом Путиным утвердили эти программы и поручили нашим правительствам, министрам, специалистам действовать в рамках этих программ. Как мне докладывают, реализовано под 60% всех мероприятий из этих программ. Это неплохие темпы. Но, реализовывая те или иные программы, наши правительства столкнулись с вопросами, которые они решить не могут, — отметил Президент. — Не потому, что они плохие специалисты, а потому, что это вопросы президентов. По конституциям России и Беларуси это наши вопросы с Путиным. И мы договорились полгода назад с Владимиром Владимировичем, что в конце года мы встретимся и решим все накопившиеся вопросы. Вот, как у нас принято по-журналистски говорить, конспирология всех проблем и особенностей будущих наших переговоров»

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