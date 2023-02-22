Вор дважды обворовывал кафе, а в третий раз уснул на месте преступления (Лунинецкий район)

Вор дважды обносил кафе, а в третий раз уснул на месте преступления История случилась еще в ноябре под Лунинцем: ранним утром 20-летний паренек отжал старую деревянную дверь кафе, взял под паху четыре бутылки водки и был таков. Историю незадачливого вора поведал телеграм-канал Обратная сторона

После обеда молодому человеку снова захотелось выпить. Он действовал по отработанной схеме, правда взял уже пять бутылок алкоголя (один «снаряд» разбил, когда перелазил через забор)

Вечером неугомонный «гость» вновь вернулся. Прихватил несколько бутылок водки и энергетика, коньяк, чипсы и сухари.

А вот уйти не получилось. Парень пробрался в глубину кафе, присел на лавку и… уснул. «Уставшего» спящего вора застал владелец.

По итогу у наглого любителя алкоголя завели уголовное дело.

Подробности в ближайшем номере газеты «Лунінецкія навіны»

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