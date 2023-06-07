Вот это клубника в стандартном ящике! Ещё один конкурс

В Лунинецком районе ежегодно проводятся конкурсы к региональному празднику “Лунінецкія клубніцы”. Предлагаем поучаствовать в ещё одном конкурсе – стихотворений, рассказов, басен, песен, анекдотов «Мой клубничный край»

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Участниками конкурса могут быть как работники культуры, так и посетители учреждений культуры: читатели библиотек, участники творческих коллективов клубных учреждений и др. без ограничения возраста.

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 20 июня 2023 года представить литературное произведение (стихотворение, рассказ, басню, песню, частушку, анекдот) на рассмотрение жюри.

Произведение может быть представлено от имени одного участника конкурса или группы, творческого коллектива.

КРИТЕРИИ ОТБОРА КОНКУРСНЫХ РАБОТ

При подведении итогов будут учитываться:

– соответствие содержания произведения предложенной теме, содержательность, информационная насыщенность;

– оригинальность авторского замысла, формы подачи материала;

– свежесть и искренность воплощения, отсутствие подражательности и штампов;

– поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучие);

– художественная выразительность (стилистическое единство творческой работы и владение художественными средствами языка), образность, соответствие формы содержанию.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

Участники, занявшие по итогам конкурса I, II, III место, награждаются Дипломами и призами от организаторов и спонсоров: отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лунинецкого райисполкома, учреждения «Редакция газеты «Лунінецкія навіны», Лунинецкого районного объединения профсоюзов, Лунинецкой районной организации РОО «Белая Русь», Лунинецкого районного комитета ОО «БРСМ».

ПРИМЕЧАНИЕ: по организационным вопросам обращаться по телефонам: 2-40-85, 2-05-68 (ГУК «Лунинецкий районный организационно-методический центр»).

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