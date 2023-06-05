Вот так провожают на пенсию спасателей в Лунинецком районе (видео)

В Лунинецком районном отделе по чрезвычайным ситуациям в торжественной обстановке провели на заслуженный отдых водителя пожарного аварийно-спасательного поста №16 агрогородка Большие Чучевичи Виктора Коховича.

Свой профессиональный путь Виктор Степанович после службы в Вооруженных Силах начал в 1995 году с должности водителя пожарного аварийно-спасательного поста №12 деревни Бостынь. В 2004 году был переведен на пост №16, где и служил в должности водителя до настоящего времени.

За весь период службы Виктор Кохович показал себя как исполнительный работник, умеющий и знающий свое профессиональное дело. За достойную службу был поощрен благодарностями, грамотами и юбилейной медалью «20 лет органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».

На торжественном построении начальник отдела Сергей Колесниченко выразил слова благодарности и признательности за многолетний и добросовестный труд. А также отметил, что Виктор Кохович был ярким примером верного служения Родине и исполнения служебного долга. После чего к словам благодарности и поздравлениям присоединился весь коллектив районного отдела по ЧС.

В завершение торжественного мероприятия Виктору Степановичу вручили «Пенсионное удостоверение». Не обошлось и без традиционной части: виновник торжества прошел сквозь водную тропу.

Информация областного УМЧС

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