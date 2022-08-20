Возбуждены уголовные дела в отношении водителей учреждения здравоохранения Лунинецкого района

По результатам надзорной проверки прокурор Лунинецкого района возбудил уголовные дела в отношении трех водителей одного из учреждений здравоохранения района. Им инкриминировано присвоение вверенного имущества.

Прокуратура установила, что в текущем году один из подозреваемых, действуя из корыстной заинтересованности, путем присвоения похитил вверенное ему топливо в объеме 215 литров.

При аналогичных обстоятельствах другие фигуранты уголовных дел совершили хищение 165 и 150 литров топлива. Использовали его в личных целях.

Противоправные действия подозреваемых квалифицированы по ч.1 ст.211 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для организации предварительного расследования уголовное дело прокурор направил в Лунинецкий районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь.

В целях профилактики преступных деяний заместитель прокурора Лунинецкого района выступил перед коллективом учреждения здравоохранения и рассказал об ответственности за хищение имущества, привел конкретные примеры из практики.

Фото: прокуратура Лунинецкого района

Служба информации прокуратуры Брестской области