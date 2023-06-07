Возгорания и пожары в лесах: и на границе, и в Лунинецком районе

ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ГОСЛЕСОХРАНЫ ЛИКВИДИРОВАЛИ 9 ВОЗГОРАНИЙ В ЛЕСНОМ ФОНДЕ, СООБЩАЕТ МИНЛЕСХОЗ

Общая площадь очагов составила 0,2 га. Возгорания зафиксированы в Ганцевичском, Столинском, Барановичском, Лунинецком, Лельчицком лесхозах, Чечерском и Ветковском спецлесхозах, а также в Логойском и Бобруйском лесхозах

По состоянию на утро 7 июня, в лесном фонде Минлесхоза с начала пожароопасного сезона произошло 268 лесных пожаров на общей площади 167,5 га. Основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем.

Отметим, что должностные лица гослесохраны уже 32 дня без перерыва сражаются с огнем в лесном фонде.

В 5 километрах от белорусской границы в Украине горят леса.

От границы с Комаринским лесхозом очаг разделяет всего около 5 километров.

Должностные лица гослесохраны внимательно следят за обстановкой и готовятся к различным вариантам развития событий.

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