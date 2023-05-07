Общество

Вождение без прав? Готовьте денюшки!

07.05.2023
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Управление транспортным средством без права вождения влечет не только административную, но и уголовную ответственность. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

За управление транспортным средством гражданином, у которого нет права управления этим средством, а также передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин.

В том случае, если нарушение совершается повторно, наступает ответственность по ч.2 ст.18.14 КоАП, санкция которой предусматривает административное взыскание в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин, общественные работы, или административный арест.

Кроме того, подчеркнули в ГАИ, бесправникам может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.

belta.by

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