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Возле Лаховки задержаны браконьеры. “Улов” составил более 6 тысяч 400 рублей

Сотрудники Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира задержали троих граждан Лунинецкого района, которые осуществляли незаконную добычу рыбы в мелиоративном канале возле д. Лаховка.
Браконьеры использовали запрещенное орудие рыболовства – капроновый бредень длиной 3,25 метра. В него попали 37 красноперок, 22 белоглазки, 5 карасей серебряных, сом обыкновенный, линь и 34 щуки. В связи с тем, что вред, нанесенный окружающей среде, и стоимость незаконной добычи составили 222 базовые величины, то на место совершения правонарушения были вызваны работники РОВД. В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Гражданам предстоит возместить вред и стоимость незаконной продукции на сумму более 6400 рублей.

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Наталья Павлюкевич

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