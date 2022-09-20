«Впереди — газификация Синкевич» Только за полгода в Лунинецком районе использовали 22 миллиона кубометров природного газа

О том, чем живет сегодня коллектив Лунинецкого района газоснабжения, рассказывает начальник Дмитрий КОБРИНЕЦ:

– Как и прежде, основными нашими задачами является обеспечение бесперебойного и качественного газоснабжения потребителей всех уровней.

Немного цифр. Протяженность сетей природного газа в районе составляет 743,1 километра, сжиженного – 6,9. Газифицировано 27012 квартир: 19711 – природным газом; 228 – сжиженным емкостным, 7073 – газобаллонными установками. Бытовыми счетчиками снабжены 86,8 процента абонентов.

За первое полугодие 2022 года реализовали потребителям 22 миллиона кубометров природного газа, доставили 10291 баллон со сжиженным газом (216,11 тонн).

– Удовлетворяются ли заявки потребителей по переводу жилья на природный газ?

– На сегодняшний момент природным газом пользуются жители 24 населенных пунктов района. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по газификации агрогородка Синкевичи согласно государственной программе по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и жилых домов в Межлесье в рамках Указа Президента Республики Беларусь №368. Введены в эксплуатацию два 40-квартирных дома в Лунинце по улице Чапаева. Там же строится 72-квартирный дом с поквартирным отоплением. В планах – газификация и других населенных пунктов с выводом групповой емкостной установки.

– Объем работ у коллектива немалый, за счет чего справляетесь с поставленными задачами?

– Благодаря слаженной работе, ежедневному кропотливому труду каждого из 111 работников нашего коллектива. Глубокие профессиональные знания, высокая квалификация сотрудников, огромный технический потенциал, грамотные управленческие решения, чувство долга и преданность любимому делу позволяют успешно развивать предприятие и вносить значимый вклад в общее дело газификации Брестской области.

Повышение эффективности основной деятельности достигается за счет совершенствования схем газораспределения, реконструкции объектов, применения современных технологий и оборудования, узлов учета газа, газоиспользующего и другого оборудования, внедрения энергосберегающих технологий и других процессов для улучшения труда работников и качества обслуживания населения.

В скором времени закончим реконструкцию нашей базы. Значительную поддержку в этом оказало руководство УП «Брестоблгаз». Это уже новый формат газоснабжающей организации, с соблюдением всех норм и требований.

Впереди – новые сложные комплексные задачи. Для их решения мы должны и дальше развивать собственный потенциал, думать на перспективу, всегда ставить цели и добиваться их выполнения на благо нашего района, области, страны.