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Врачи проконсультируют в Красновольской участковой больнице (Лунинецкий район)

27.02.2023
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В рамках реализации проекта «Лунинец – здоровый город» 28 февраля на базе Красновольской участковой больницы пройдет профилактическая акция «Предотврати болезнь – выбери жизнь!».

Будут консультировать специалисты: врач-эндокринолог; врач-дерматовенеролог; врач-кардиолог; врач-гинеколог; врач-онколог; врач по медицинской профилактике.

В ходе акции будут организованы лабораторные исследования: биохимический анализ крови (натощак); ЭКГ-диагностика; измерение артериального давления, определение веса, роста и подсчет индекса массы тела (ИМТ) с выдачей информационных памяток «Самопомощь при повышении АД», «Образ жизни – только здоровый» и др.

Время работы – с 9.00 до 15.00.

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