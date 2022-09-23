Вредитель в Лунинце. Читатели в очередной раз забили тревогу

Не раз напоминали о карантинном вредителе – американской белой бабочке. Наши читатели снова забили тревогу – в редакционный вайбер и соцсети пишут о очагах поражения на деревьях и полчищах гусениц в центре Лунинца

Основной урон наносит не столько сама бабочка, сколько ее гусеницы – зеленовато-желтые и мохнатые, они достаточно быстро поражают растение и съедают зеленые части, побеги. Страдают от их нашествия как обычные травянистые, так и древесно-кустарниковые культуры. Причем, если в прошлом году предпочтение вредители отдавали клену ясенелистному, то в этом их замечают на рябине, каштане, на садовых деревьях – яблонях, вишнях, сливах, абрикосах, шелковице и других.

Важно своевременно начинать бороться с американской белой бабочкой. Механические способы воздействия помогают физически устранить личинок. Для этого нужно собирать и уничтожать не только потомство бабочки, но и яйцекладки, обрезать гнезда, стараясь не повреждать сами ветки, удалять мертвую кору у пораженных участков, обмазывать стволы известью, применять ловчие пояса для бабочки и ее личинок. После того, как насекомые собраны, их утилизируют. Пораженные и срезанные части дерева нужно тут же сжигать.

Интересно, что проще всего уничтожением гусениц американской бабочки заниматься либо в поздние вечерние часы, либо после дождя. На такое время они собираются группами.

Обрабатывать зеленые деревья и насаждения можно инсектицидами, разрешенными к применению на территории Беларуси против листогрызущих вредителей, а также бактериальными препаратами, включенными в «Государственный реестр средств защиты растений и удобрений». Большая часть их действует и на других гусениц, включая боярышницу, пяденицу, листовертку. Они достаточно быстро уничтожают паразитов, но при этом требуют крайне аккуратного применения.

И еще. Помните, что только совместными усилиями можно одолеть вредителя. Для этого стоит не перекладывать ответственность друг на друга, а сделать то, что в силах – работникам ЖКХ обработать деревья на улицах и общественных территориях, руководителям предприятий позаботиться о производственных участках, жителям – о собственных.

Если возникают вопросы или вы обнаружили вредителей, обращайтесь в районную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений по телефону 3-11-05.