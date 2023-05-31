Вредоносные ссылки и как избежать потери денег. Рассказывает специалист

Смишинг – преступная схема, направленная на то, чтобы пользователь перешел по вредоносной ссылке из SMS-сообщения.

При смишинговых атаках используются СМС или другие сервисы для пересылки текстовых сообщений. Эта форма атаки становится все более популярной из-за того, что люди больше доверяют сообщениям, полученным по телефону, чем в электронных письмах.

У многих фишинговые атаки не ассоциируются с СМС, хотя на самом деле злоумышленникам гораздо проще получить телефонный номер, чем адрес электронной почты.

Мошенники могут просто рассылать свои сообщения, используя разные комбинации из нужного количества цифр. Они могут без проблем перебирать все комбинации цифр. Согласно отчетам исследовательской компании Gartner, люди читают 98% полученных текстовых сообщений и отвечают на 45%. В то время как — согласно Gartner — на электронные письма отвечают всего 6%.

Как обезопасить себя от фишинга, вишинга, смишинга и других мошеннических схем.

1. Ни при каких обстоятельствах, никому и никогда не сообщайте информацию о себе или своей банковской платежной карте. Запомните, банк никогда не станет звонить своим клиентам посредством интернет-мессенджеров! Если Вам будет звонить настоящий сотрудник банка, то он точно будет знать, как минимум номер Вашей банковской платежной карты и никогда не спросит конфиденциальную информацию в телефонном режиме.

2. Уточните с кем именно Вы общаетесь, после чего положите трубку и перезвоните на номер телефона, который отображался у Вас на экране (в этом случае Вы свяжитесь именно с тем абонентом, которому принадлежит указанный номер, а не со злоумышленниками, которые его использовали с целью скрыть свой настоящий номер) и уточните суть возникшей проблемы. Скорее всего, собеседник сообщит, что Вам вообще не звонил. Современные технологии позволяют подменить номер на экране Вашего телефона на совершенно любой, в том числе заменить его для примера названием учреждения банка;

3. Для того, чтобы проверить законность или правдивость того или иного сообщения от имени банка, свяжитесь с ним по официальному номеру телефона, который указан на сайте банка, в договоре или на вашей карте.

4. Никогда не отвечайте на подозрительные электронные письма или текстовые сообщения, особенно исходящие от людей или компаний, с которыми у вас нет и не было договорных отношений.

5. Обращайте внимание на URL. Мошенники не могут точно имитировать URL-адрес сайта банка или другой компании: он будет отличаться на одну букву или содержать в своем названии какой-то дополнительный символ.

6. Ведите учет сервисов с платными подписками, которыми вы пользуетесь. Если вы получили смишинговое-сообщение от сервиса, на который, как вы думаете, не подписались – скорее всего, никакой подписки не существует. Необходимо помнить, что любые подобные оповещения должны настораживать. Не стоит отвечать на них, следует еще раз перепроверить информацию с помощью звонка на горячую линию подлинного сервиса.

Важно! Если же реквизиты Вашей банковской карты были скомпрометированы, позвоните в свой Банк или примите иные меры к скорейшей ее блокировке. С заблокированного счета Вам без каких-либо затруднений и комиссий выдадут все денежные средства по предъявлению паспорта.

Ирина Ванюк, старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД