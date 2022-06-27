Временное отключение электроэнергии в населённых пунктах Лунинецкого района

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством монтажных работ по замене трансформаторной подстанции будет отключена эл. энергия в д. Лахва в период времени с 10.00 до 16.00 28.06.2022.

В связи с производством работ на линии электропередач по установке сплит-учетов будет отключена эл. энергия д. Дубовка ул. Советская, Школьная, Партизанская (1-45, 2-20), Луговая, пер. Полевой в период времени с 09.00 до 16.00 29-30.06.2022