Временное отключение электроэнергии в Лунинце и Лахве

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в д. Лахва ул. Октябрьская (1-57, 2-36), Первомайская (2-20, 1-13), Советская (1-61, 2-70), Городокская (1-9, 2-8), Набережная (1-15), пер.Песчаный, Рыбхозная (30а-36, 43-49), Рыбхозная (2-20, 1-35а), Мира (1-33, 2-8), Комсомольская, Рыбхозная (22-28, 39-41) в период времени с 09.00 до 17.00 07.07.2022

В связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в г. Лунинец, ул. Богданова (1-19, 2-50), Городецкого (1-27, 2-28), Бровки (31-39), Скорины (34-56А)) в период времени с 13.00 до 17.00 08.07.2022