Временное отключение электроэнергии в Лунинецком районе: где, когда и почему

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством ремонтных работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в д. Кожан Городок ул. Проход-2, Цнянская (2-4),Заречная (1-37, 2-16), Гимбатова (1-5), Чеботарка, Крестьянская (1-7, 2, 2А), пер. Цнянский,

Мостовой (2-4), П.Янкевича, Набережная, 8 Марта, пер.Садовый в период времени с 10.00 до 17.00 09.03.2022

В связи с производством ремонтных работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в ур. Гричин, Зеленое; д. Галый Бор ул. Гагарина (60-88, 69-139) в период времени с 10.00 до 17.00 11.03.2022