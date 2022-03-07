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Временное отключение электроэнергии в Лунинецком районе: где, когда и почему

07.03.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством ремонтных работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в д. Кожан Городок ул. Проход-2, Цнянская (2-4),Заречная (1-37, 2-16), Гимбатова (1-5), Чеботарка, Крестьянская (1-7, 2, 2А), пер. Цнянский,
Мостовой (2-4), П.Янкевича, Набережная, 8 Марта, пер.Садовый в период времени с 10.00 до 17.00 09.03.2022

В связи с производством ремонтных работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в ур. Гричин, Зеленое; д. Галый Бор ул. Гагарина (60-88, 69-139) в период времени с 10.00 до 17.00 11.03.2022

 

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