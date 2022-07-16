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Временное отключение электроэнергии в населённых пунктах Лунинецкого района

16.07.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в:

д. Сосновка ул. Сосновская; д. Язвинки ул. Мира (29-43, 44-60), 8 Марта;
д. Яжевки ул. Трудовая (93-113, 92-106) Лунинецкая, 8-Марта (24-76,13-27), пер. Лунинецкий
в период времени с 09.00 до 17.00 18.07.2022

д. Сосновка ул. Сосновская; д. Язвинки ул. Мира (29-43, 44-60), 8 Марта;
д. Яжевки ул. Трудовая (93-113, 92-106) Лунинецкая, 8-Марта (24-76,13-27), пер. Лунинецкий
в период времени с 08.00 до 17.00 21.07.2022

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